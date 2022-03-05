Курск, 5 марта, 2022, 14:08 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки были госпитализированы 113 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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5 марта зарегистрирован 521 новый случай заражения коронавирусной инфекцией — на 62 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе был выявлен 107 тыс. 451 заражённый коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 90 тыс. 573 пациента, в том числе 612 — за последние сутки.

Всего скончались 2303 человека. Подтверждено три новых летальных случая за последние сутки.