Липецк, , 14:03 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки были госпитализированы 85 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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5 марта выявлено 840 новых случаев заражения коронавирусом — на 37 меньше, чем сутками ранее. Всего было выявлено 131 тыс. 247 случаев заражения.

За весь период наблюдения 118 тыс. 19 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 1307 — за последние сутки.

За весь период скончались 3322 человека. Подтверждено восемь новых летальных случаев за последние сутки.