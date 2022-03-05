Москва, 5 марта, 2022, 14:02 — ИА Регнум. В Москве 5 марта пробки достигли семи баллов, в течение дня дорожная ситуация будет ухудшаться. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Дарья Антонова ИА REGNUM Пробки в Москве. Таганская площадь

По данным на 14 часов, семибалльные заторы затрудняют движение на городских улицах. Как следует из интерактивной карты сервиса, хуже всего автомобилистам перемещать по улицам центра города, по Третьему транспортному кольцу (ТТК) и участкам МКАД. Бардовым цветом обозначены улицы возле станции метро «Владыкино».

Как следует из прогноза дорожной ситуации, к 18 часам пробки достигнут девяти баллов.

Отметим, что 5 марта — последний день рабочей недели, а также предпраздничный день. Кроме того, синоптики прогнозируют гололедицу из-за похолодания.