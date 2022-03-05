Красногорск, , 14:02 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье начала снижаться. Об этом свидетельствует опубликованная 5 марта статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 1 409 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 156 случаев меньше аналогичного показателя 4 марта. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 1 565 человек, а днём ранее — у 936 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 86 769 новых случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Томской области госпитализировали ещё 96 больных с COVID-19

Читайте развитие сюжета: Ещё 15 человек стали жертвами COVID-19 в Подмосковье