Баку, 5 марта, 2022, 14:01 — ИА Регнум. В Сабунчинском районном суде Баку 5 марта завершился процесс в отношении двух граждан Армении, обвиняемых в терроризме. Об этом сообщает агентство Trend.

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Суд постановил, что Ишхан Саргсян и Владимир Рафаэлян, будучи военнослужащими ВС Армении минировали дороги в находящемся под контролем Азербайджана Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха в мае 2021 года.

Согласно приговору суда, Саргсяна приговорили к 19 годам лишения свободы, а Рафаэляна — к 18 годам. Первые девять лет им надлежит отбывать наказание в тюрьме, а остальной срок в колонии строгого режима. После освобождения из депортируют.