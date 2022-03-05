Джакарта, 5 марта, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что налоги очень нужны для поддержки программ развития в стране. Об этом глава государства написал в своем аккаунте в Twitter.

Джоко Видодо

«Налоги, которые мы платим, очень нужны для поддержки программ развития, особенно для восстановления экономики, повышения покупательной способности населения, восстановления здоровья, в том числе программ вакцинации», — говорится в заявлении президента Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Индонезии Ретно Марсуди поприветствовала прибытие нового посла Китая в Индонезию.