Василий Иванов,
5 марта 2022, 14:31 — REGNUM В Москве горожане почтили память погибших военнослужащих в ходе специальной военной операции на Украине.
Цветы у памятников советским воинам около здания Министерства обороны
Василий Иванов © ИА REGNUM
Цветы у памятников советским воинам около здания Министерства обороны
Василий Иванов © ИА REGNUM
Цветы у памятников советским воинам около здания Министерства обороны
Василий Иванов © ИА REGNUM
Цветы у памятников советским воинам около здания Министерства обороны
Василий Иванов © ИА REGNUM
Жители города принесли цветы и записки к скульптурным композициям «Офицеры» и «Они сражались за Родину» у здания Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной.
Цветы у памятников советским воинам около здания Министерства обороны
Василий Иванов © ИА REGNUM
Цветы у памятников советским воинам около здания Министерства обороны
Василий Иванов © ИА REGNUM
Цветы у памятников советским воинам около здания Министерства обороны
Василий Иванов © ИА REGNUM
Цветы у памятника маршалу Василевскому около здания Министерства обороны
Василий Иванов © ИА REGNUM
Цветы у памятников советским воинам около здания Министерства обороны
Василий Иванов © ИА REGNUM
Цветы у памятников советским воинам около здания Министерства обороны
Василий Иванов © ИА REGNUM
Цветы у памятников советским воинам около здания Министерства обороны
Василий Иванов © ИА REGNUM
Отметим, во многих городах России проходят акции, посвященные памяти погибших во время спецоперации на Украине, а также в поддержку российских Вооруженных сил.