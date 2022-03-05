Пхеньян, , 13:57 — REGNUM Директор первого департамента Европы министерства иностранных дел КНДР Ким Чжон Гю провел 3 марта встречу с чрезвычайным и полномочным послом России в КНДР Александром Мацегорой. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.

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Согласно опубликованным данным, стороны обменялись мнениями о российско-корейских отношениях, обсудили укрепление стратегического взаимодействия, ситуацию в регионе и мире, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта глава МИД КНДР Ли Сон Гвон направил поздравительную телеграмму министру иностранных дел Экваториальной Гвинеи Симеону Ойоно Эсоно.

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