Элиста, , 13:56 — REGNUM В Калмыкии штормовое предупреждение из-за ураганного ветра будет действовать до конца суток 5 марта. Об этом сообщается на сайте республиканского управления МЧС России.

Калмыцкая степь Дарья Антонова © ИА REGNUM

Скорость ветра в степной республике с 4 марта достигает 30−32 метров в секунду. В связи с непогодой жителей Калмыкии призвали к осторожности. Находясь дома, следует плотно закрыть окна, убрать с открытых балконов вещи.

Быть предельно внимательными следует и автомобилистам.

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