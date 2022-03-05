Элиста, 5 марта, 2022, 13:56 — ИА Регнум. В Калмыкии штормовое предупреждение из-за ураганного ветра будет действовать до конца суток 5 марта. Об этом сообщается на сайте республиканского управления МЧС России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Калмыцкая степь

Скорость ветра в степной республике с 4 марта достигает 30−32 метров в секунду. В связи с непогодой жителей Калмыкии призвали к осторожности. Находясь дома, следует плотно закрыть окна, убрать с открытых балконов вещи.

Быть предельно внимательными следует и автомобилистам.