Нью-Дели, 5 марта, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Успешный испытательный пуск новой версии крылатой ракеты BrahMos повышенной дальности осуществили 5 марта индийские Военно-морские силы. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба ВМС Индии на своей странице в соцсети Twitter.

Mike1979 Russia Ракета BrahMos

«Возможности дальнобойного точного попадания усовершенствованной версии ракеты BrahMos успешно подтверждены», — говорится в сообщении.

Также указывается, что точное попадание ракеты в цель показало боевую и полетную готовность передовых ракет BrahMos.

Отметим, сверхзвуковая крылатая ракета BrahMos была разработана российским НПО машиностроения и индийской Организацией оборонных исследований и разработок.