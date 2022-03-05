Краснодар, 5 марта, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с полузащитником Виктором Классоном. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба клуба.

Soccer.ru Виктор Классон

Отмечается, что расторжение договора произошло по взаимному согласию сторон.

Классон играл за «Краснодар» с 2017 года. Он провёл 147 матчей, забил 43 гола и отдал 26 результативных передач.

Ранее сообщалось, что легионеры «Краснодара» приняли решение не выходить на тренировку с командой. После этого клуб приостановил контракты с восемью игроками — помимо Классона, это Вандерсон, Кайо, Эрик Ботхейм, Реми Кабелла, Кристиан Рамирес и Джон Кордоба.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта «Краснодар» расторг контракт с главным тренером Даниэлем Фарке.