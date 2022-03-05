Казань, 5 марта, 2022, 13:52 — ИА Регнум. В Татарии на поддержку агропромышленного комплекса (АПК) в этом году планируется направить 13,2 млрд рублей, что к уровню первоначально утвержденного объема прошлого года составит 106,5%. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Зяббарова, объем поддержки из федерального центра сохранился на уровне 2021 года, из республиканского бюджета вырос на 8%.

Сельское хозяйство

В 2022 году в Татарии будет реализовано 28 мероприятий господдержки в размере 5,3 млрд рублей, из которых 3,8 млрд федеральные средства.

З счет средств республиканского бюджета реализуются 37 мероприятий поддержки с финансированием в размере 8 млрд рублей.

На поддержку растениеводства и мелиорации земель предусмотрено 4,3 млрд рублей, животноводам направят 1,9 млрд рублей. Порядка 1,9 млрд выделяется на техническую и технологическую модернизацию АПК. На поддержку малых форм хозяйствования и ведущих личное подсобное хозяйство граждан предусмотрено 1,4 млрд рублей. Порядка 415 млн рублей выделяется на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов АПК.

В прошлом году началась работа по переводу мер господдержки в электронный вид. В республике реализован проект «Мои субсидии». В настоящее время оцифровано шесть направлений господдержки. В 2022 году все субсидии переведут в электронный вид, добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Татария должна была произвести сельхозпродукции на сумму не менее 284 млрд рублей. Стоимость валовой продукции по всем категориям составила 237,2 млрд рублей, индекс производства достиг 80,1%.

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