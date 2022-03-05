Баку, , 13:49 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 марта принял прибывшего в Баку с рабочим визитом министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Об этом сообщает пресс-служба главы Азербайджана.

Мевлют Чавушоглу — Министр иностранных дел Турции Tio.ch

Сообщается, что стороны обсудили «Шушинскую декларацию», которую недавно ратифицировали в обеих странах. В документе говорится, что стороны обязуются оказывать военную поддержку друг другу при угрозе территориальной целостности или независимости одного из государств.

«Шушинская декларация» — ведь мы уже естественный союзник — подтвердила принцип об одной нации в двух государствах», — сказал Чавушоглу.

Он отметил, что в Турции ведётся «усердная работа» над тем, чтобы реализовать положения декларации. Глава турецкого МИД также заявил, что укрепление отношений Баку и Анкары в интересах обеих стран.

«Сегодня и в последующие годы турецко-азербайджанские братские отношения всегда будут иметь большое значение как для наших народов, так и для региона», — прокомментировал отношения Турции и Азербайджана Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что постоянно поддерживает связь с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Стоит отметить, подписание «Шушинской декларации» негативно восприняли в Армении. Там заявили, что в случае нового армяно-азербайджанского конфликта Анкара сможет открыто поддерживать Баку в боевых действиях.