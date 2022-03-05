Томск, 5 марта, 2022, 13:49 — ИА Регнум. В Томской области за прошедшие сутки выявлен 1561 новый носитель коронавируса, в ковидные стационары госпитализировано 96 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала пандемии, таким образом, достигло 107 033. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 76 125 человек, в том числе 1296 за последние сутки. Жертвами коронавируса стали 752 пациентов.

Добавим, что по состоянию на 4 марта, уровень коллективного иммунитета составил 53,2%. Первым компонентом привиты более 600,8 тыс. человек, завершили вакцинацию почти 571,9 тыс. жителей.