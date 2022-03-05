Москва, , 13:46 — REGNUM Человеческое сознание воспринимает информацию специфическим образом, и никто уже не помнит, с чего начиналась спецоперация России на Украине, никто не помнит последовательности действий, считает политолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов.

Спецоперация на Донбассе Иван Шилов, ИА REGNUM

«Никто не помнит, что были опубликованы материалы Министерства обороны о том, что должна была быть атака со стороны Украины на территории ЛНР и ДНР, что у границ было скопление военных сил до ста тысяч человек. Были перехваты информации о планирующихся высадках диверсионных групп для подготовки начала операции в Донбассе», — рассказал Александр Асафов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Поскольку мы такие вещи слышали регулярно, мы начали свою операцию на день раньше 25 февраля, чем фактически удалось остановить большое кровопролитие. Прошло совсем немного времени с 24 февраля, но динамика информационного потока такова, что сейчас об этом мало кто помнит. Но, тем не менее, это факт. Это можно было увидеть, и сейчас можно увидеть на донецких сайтах, на федеральных лентах новостей. Была информация и о переброске техники НАТО, и о поставках летального оружия. В том числе и эти причины стали сигналом к операции, надо было успеть, чтобы не погибли люди. Все это публиковалось, но в большом валу сообщений и обвинений России во всех смертных грехах эта информация затерялась. И тем не менее, наступление украинских войск удалось остановить», — подчеркнул Александр Асафов.