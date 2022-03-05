Москва, 5 марта 2022, 13:46 — REGNUM Человеческое сознание воспринимает информацию специфическим образом, и никто уже не помнит, с чего начиналась спецоперация России на Украине, никто не помнит последовательности действий, считает политолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов.
«Антироссийская пропаганда и борьба с ней»
Эксперт о начале спецоперации РФ: Надо было успеть, чтобы не погибли люди
«Никто не помнит, что были опубликованы материалы Министерства обороны о том, что должна была быть атака со стороны Украины на территории ЛНР и ДНР, что у границ было скопление военных сил до ста тысяч человек. Были перехваты информации о планирующихся высадках диверсионных групп для подготовки начала операции в Донбассе», — рассказал Александр Асафов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.
«Поскольку мы такие вещи слышали регулярно, мы начали свою операцию на день раньше 25 февраля, чем фактически удалось остановить большое кровопролитие. Прошло совсем немного времени с 24 февраля, но динамика информационного потока такова, что сейчас об этом мало кто помнит. Но, тем не менее, это факт. Это можно было увидеть, и сейчас можно увидеть на донецких сайтах, на федеральных лентах новостей. Была информация и о переброске техники НАТО, и о поставках летального оружия. В том числе и эти причины стали сигналом к операции, надо было успеть, чтобы не погибли люди. Все это публиковалось, но в большом валу сообщений и обвинений России во всех смертных грехах эта информация затерялась. И тем не менее, наступление украинских войск удалось остановить», — подчеркнул Александр Асафов.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.