Анкара, , 13:48 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает 6 марта провести телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил представитель турецкого лидера Ибрагим Калын 5 марта в эфире телеканала n-tv.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, Эрдоган снова хочет предложить Турцию в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что конфликт на Украине необходимо прекратить, а для этого нужны переговоры.

«Наш президент осуществляет очень интенсивную дипломатию. Завтра у нашего президента будут переговоры с Путиным», — сказал Калын.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал Эрдогана одним из возможных «гарантов безопасности» для Киева.

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