Москва, 5 марта, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Оборонная продукция российского производства будет представлена на военно-технической выставке World Defense Show 2022, которая пройдёт с 6 по 9 марта в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде. Как сообщало ИА REGNUM, Россия примет участие в выставке впервые. Об этом 5 марта сообщили в «Рособоронэкспорте» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

Alexey Reznichenkoм Самолет Ил-76МД-90А

»В рамках организованной Рособоронэкспортом на World Defense Show 2022 единой российской экспозиции свою продукцию представляют более 20 предприятий из состава крупнейших холдинговых компаний-производителей», — добавили в компании.

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В виде моделей будут показаны военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А, боевой вертолёт Ми-28НЭ и разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат «Орион-Э». Также на выставке российская сторона представит малый ракетный корабль «Каракурт-Э», дизель-электрическую подводную лодку «Амур 1650», модернизированную самоходную гаубицу «Мста-С» под распространённый в Саудовской Аравии калибр 155 мм.

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Кроме того, на стенде «Рособоронэкспорта» будут размещены модели защищенных автомобилей «Тайфун-К» и «Тайфун-ВДВ», а также комплекс борьбы с малоразмерными БЛА «Купол».