Москва, , 13:41 — REGNUM Российская лыжница Наталья Непряева досрочно стала обладательницей «Большого хрустального глобуса». Об этом 5 марта сообщает.

Наталья Непряева Granada

В рамках восьмого этапа Кубка мира в Осло состоялся марафон классическим стилем. По итогам гонки шведка Эбба Андерссон и норвежка Хейди Венг, которые были единственными соперницами Непряевой в борьбе за трофей, потеряли теоретические шансы на победу.

Таким образом, Непряева победила в общем зачёте Кубка мира сезона 2021/2022, набрав 973 очка. У Андерссон 732 очка, у Венг — 721.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отстранила представителей России и Белоруссии от соревнований до завершения текущего сезона.

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