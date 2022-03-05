Париж, , 13:39 — REGNUM Министр по цифровым технологиям Франции Седрик О заявил, что страна сохраняет бдительность перед лицом угрозы кибератак, передает BFM TV.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По словам министра, чтобы защитить государство и стратегические компании, Франция «повысит уровень готовности и бдительности».

Вероятная кибератака на американского спутникового оператора Viasat лишила доступа к интернету тысячи европейских интернет-пользователей, в том числе девять тысяч человек во Франции. Проблемы также наблюдались в Германии и Восточной Европе, где 5800 ветряных турбин, управляемых американской спутниковой сетью KA-SAT, одновременно оказались недоступными. Седрик О примет своих европейских коллег 8 и 9 марта в департаменте Ньевр во Франции во время саммита по кибербезопасности и борьбе с дезинформацией.

Как сообщало ИА REGNUM, французские солдаты срочно дислоцируются на юге Румынии.

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