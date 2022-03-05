Санкт-Петербург, , 13:47 — REGNUM Беженцы из ДНР и ЛНР получат гуманитарную помощь от Санкт-Петербургской епархии РПЦ, сообщили в пресс-службе петербургской митрополии.

Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса Александр Полегенько © ИА REGNUM

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Принимать вещи и продукты питания для беженцев будут на базе Елизаветинской обители милосердия в Лахте. Прежде всего есть необходимость в продуктах питания длительного хранения, предметах личной гигиены, новой одежде для детей и взрослых, постельных принадлежностях.

Центр находится по адресу: Лахта, ул. Красных партизан, 4. Принести вещи можно будет с 10:00 до 20:00, с понедельника по пятницу. В деле сбора и доставки гуманитарной помощи епархия будет сотрудничать с петербургским Центром международных гуманитарных связей.

Помимо этого можно обратиться на горячую линию соцпомощи «Милосердие» по номеру 8−800−70−70−222. Звонки принимаются и от тех, кто нуждается в помощи, и от тех, кто хочет её предложить.

Напомним, это уже третий пункт сбора гуманитарной помощи в Петербурге. Также помощь беженцем собирают в региональном отделении «Единой России» и в Центре международных гуманитарных связей.

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