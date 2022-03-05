Идринский район, , 13:37 — REGNUM В Идринском районе Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту угрозы применения насилия против полицейского. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону, в совершении преступления подозревается 36-летний местный житель.

Участковый Цитата из х/ф «Анискин и Фантомас». Реж. Владимир Рапопорт, Виталий Иванов. 1973. СССР

По данным следствия, утром 3 марта участковый вместе с социальным педагогом школы пришли проверить неблагополучную семью, где воспитывалась 12-летняя школьница. В это время мать девочки с сожителем находились в состоянии сильного опьянения, а в доме было холодно.

В связи с этим было принято решение об изъятии ребёнка и передаче её законному отцу. Пытаясь воспрепятствовать этому, сожитель женщины начал угрожать участковому. Схватив колун, он направился в сторону сотрудника полиции и педагога, игнорируя требования остановиться.

«Мужчина продолжил противоправные действия, в связи с чем полицейский произвел предупредительный выстрел в воздух. Мужчина продолжил движение, угрожая применением насилия, в связи с чем участковый применил табельное оружие, выстрелив мужчине в ногу», — отметили в ведомстве.