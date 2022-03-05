Уфа, , 13:39 — REGNUM Дефицита товаров в магазинах Башкирии нет. Об этом 5 марта сообщил министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев.

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Сообщается, что сотрудники министерства торговли и услуг региона совместно с администрациями муниципальных районов и городов проводят мониторинг розничных цен на социально-значимые товары.

«Общий уровень товарных запасов за январь 2022 года с учетом текущего спроса в организациях розничной торговли составил 46,6 млрд рублей или 42 дня торговли по различным группам товаров. По мониторингу за ситуацией со всеми муниципалитетами и организациями торговли ведется оперативное взаимодействие. Задержек по доставке товаров для магазинов не зафиксировано», — приводит пресс-служба слова Гусева.

Отмечается, что мониторингом охвачено 52 наименования товаров и около 330 торговых объектов: региональные и федеральные торговые сети, нестационарные торговые объекты, несетевые магазины и рынки. Сообщается, что мониторинг цен на отдельные социально-значимые товары проводится в регионе ежедневно. При министерстве торговли и услуг Башкирии был создан комитет по мониторингу цен и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственного рынка. По решению этого комитета, помимо уже участвующих в мониторинге 330 объектов торговли, с 3 марта каждый день организован мониторинг ещё около 150 продовольственных магазинов.

Согласно данным мониторинга, в сетевых магазинах с 22 февраля по 1 марта 2022 года наибольший рост средних цен был зафиксирован на макаронные изделия (на 5,5%), масло сливочное (на 7,7%), капусту белокочанную (на 9,8%), сахар-песок (на 3,4%), консервы рыбные (на 4,1%), молоко питьевое (на 2,8%), а также муку пшеничную (на 2,7%). При этом цены снизились на говядину (на 1,3%), свинину (на 2,5%), а также хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки (на 2,4%).

Сообщается, что причиной основного роста цен является увеличение закупочных цен от поставщиков и производителей.

«Важно отметить, что по данным проводимого мониторинга резкого роста цен на продовольственные товары не отмечен», — приводит пресс-служба слова министра торговли и услуг Башкирии Алексея Гусева.

Гусев отметил, что поступают сведения, что некоторые поставщики незаконно пользуется ситуацией и предпринимают попытки поднять цены на товары, при этом документального подтверждения этих фактов сегодня нет.

«В случае выявления таких фактов информация будет направляться в Управление Федеральной антимонопольной службы по Башкирии для принятия соответствующих мер», — заявил Гусев.