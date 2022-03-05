Ульджин, , 13:36 — REGNUM Лесной пожар, произошедший на востоке Южной Кореи, сжег 10 145 га леса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Лесной службы и пожарных органов страны.

Лесной пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что пожар начался 4 марта около 11:17 по местному времени возле горы в округе города Ульджин провинции Кёнсан-Пукто и распространился на север до города Самчхок провинции Канвондо из-за сильного ветра и сухой погоды.

Известно, что огонь уничтожил не менее 150 домов и 50 других строений. Около 6000 человек были вынуждены покинуть свои дома.

По состоянию на 6:00 5 марта с огнем боролись более 4,2 тыс. пожарных, 46 вертолетов и 273 пожарных машин.

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