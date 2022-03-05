Азовский район, Ростовская область, 5 марта, 2022, 13:35 — ИА Регнум. В Ростовской области прокурорская проверка помогла 11 детям-сиротам встать на жилищный учёт. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирское жильё

Нарушения зафиксированы в Азовском районе. В ходе инспекции установлено, что местные власти проигнорировали заявления 11 детей-сирот о включении их в список на получение жилья. Главам администраций Азова и Азовского района, чьи сотрудники допустили волокиту, внесены представления.

Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, нарушения жилищных прав устранены.