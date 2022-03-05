Ярославль, 5 марта 2022, 14:11 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Волков рассказал, что 5 марта была отправлена фура с гуманитарной помощью жителям Донбасса. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.
В ДНР и ЛНР отправлены товары первой необходимости.
Совместно с городскими предприятиями мэрия собрала для жителей Донбасса самое необходимое. В ДНР и ЛНР отправили продовольствие (рыбные и мясные консервы, макаронные изделия, крупы), бутилированную воду. Загрузили фуру ещё 4 марта, затем машина отправилась на базу ярославского поисково-спасательного отряда в селе Толбухино. Там собранную гуманитарную помощь перегрузили в машины Министерства обороны РФ. Далее путь гуманитарной помощи из Ярославля лежит на Донбасс.