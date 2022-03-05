Ярославль, 5 марта, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков рассказал, что 5 марта была отправлена фура с гуманитарной помощью жителям Донбасса. Об этом он сообщил в своёмтелеграм-канале.

City-yaroslavl.ru Мэр Ярославля (в центре)

В ДНР и ЛНР отправлены товары первой необходимости.

«Сегодня отправили гуманитарную помощь жителям Донбасса. 25-тонный грузовик доставит на разоренные восьмилетней войной территории предметы первой необходимости: питьевую воду, продукты питания и средства личной гигиены. Ярославль никогда не отворачивался от чужой беды и никогда не отвернется. Жители Донбасса, знайте — Ярославль с вами», — рассказал мэр Ярославля Владимир Волков.

Совместно с городскими предприятиями мэрия собрала для жителей Донбасса самое необходимое. В ДНР и ЛНР отправили продовольствие (рыбные и мясные консервы, макаронные изделия, крупы), бутилированную воду. Загрузили фуру ещё 4 марта, затем машина отправилась на базу ярославского поисково-спасательного отряда в селе Толбухино. Там собранную гуманитарную помощь перегрузили в машины Министерства обороны РФ. Далее путь гуманитарной помощи из Ярославля лежит на Донбасс.