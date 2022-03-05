Воронеж, , 13:31 — REGNUM Известный учёный-лингвист, доктор филологических наук, профессор Воронежского государственного университета Иосиф Стернин скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщила в соцсети доцент кафедры общего языкознания и стилистики ВГУ Марьяна Розенфельд.

Профессор Иосиф Стернин Http://www.vsu.ru

«Сегодня ночью остановилось время. Умер Иосиф Абрамович Стернин», — написала Розенфельд.

Иосиф Абрамович Стернин родился 29 апреля 1948 года в поселке Красово Московской области. Окончил факультет романо-германской филологии Воронежского госуниверситета, всю жизнь проработал в этом вузе. Был специалистом в области теории языка, коммуникативной и когнитивной лингвистики, сопоставительного языкознания, риторики и культуры общения. Стернин — автор более 1,2 тыс. публикаций, в том числе 30 монографий, 23 учебных пособий для вузов, 21 пособия для средней школы. Много лет руководил воронежской «Службой русского языка».