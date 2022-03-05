Донецк, 5 марта, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Эвакуацию мирных граждан из города Волноваха срывают украинские силовики, об этом сообщает 5 марта штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Цуканов М.В Флаг ДНР

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В штабе проинформировали об эвакуации 24 мирных жителей из Николаевки в Новый Свет. Четверо из них — уроженцы Волновахи. Эти люди рассказали, что на улице Юбилейной в Волновахе в подвалах разрушенных жилых домов остаются жители. Самостоятельно выбраться они не могут. «Боевики вооруженных формирований Украины намеренно не оказывают необходимую помощь нуждающимся, чтобы они не смогли покинуть населённый пункт Волноваха», — говорится в сообщении в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 5 марта Минобороны России объявило на Украине режим тишины, чтобы население Мариуполя и Волновахи могло эвакуироваться. Однако провокации украинских националистов продолжаются, что затрудняет эвакуацию.

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