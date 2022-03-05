Москва, , 13:27 — REGNUM Североатлантический альянс понимает, что не может напрямую принять участие в событиях на Украине. Об этом 5 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Мы свидетельствуем, что страны НАТО прекрасно отдают себе отчёт в невозможности прямого участия стран НАТО в том, что происходит вокруг Украины», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Комментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского с критикой НАТО из-за решения военного блока не вводить бесполётную зону над украинской территорией Песков не стал.

«Я не думаю, что это требует какой-то реакции или формулирования какого-то отношения», — указал пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что силы НАТО не будут отправлены на Украину — этого не хотят страны — члены альянса. На встрече натовских глав МИД, состоявшейся в Брюсселе и посвящённой украинской теме, Столтенберг сказал, что на Украине, несмотря на проводимую Россией спецоперацию по демилитаризации страны, «не должно быть ни самолётов НАТО, ни натовских сухопутных сил».

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Также Североатлантический альянс не будет вводить бесполётную зону над Украиной. Как указал генсек НАТО, на этом настаивало украинское руководство, но военный блок не согласился. Столтенберг уверен, что вовлечение войск альянса непосредственно в конфликт сделает ситуацию ещё хуже.

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