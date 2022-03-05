Рязань, , 13:33 — REGNUM Незаконно хранящийся револьвер образца 1895 года изъяли полицейские у 25-летнего жителя Рязани, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 марта в пресс-службе регионального УМВД.

Револьвер 1895 года Https://62.мвд.рф

Оперативники уголовного розыска обнаружили старинное оружие в импровизированном тайнике под кроватью в квартире подозреваемого. Эксперты-криминалисты установили, револьвер образца 1895 года калибра 7,62 мм пригоден для производства выстрела.

По предварительным данным, молодой человек нашёл оружие во время незаконных раскопок, немного отреставрировал револьвер и собирался сбыть его коллекционерам.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.