Рязань, 5 марта 2022, 13:33 — REGNUM Незаконно хранящийся револьвер образца 1895 года изъяли полицейские у 25-летнего жителя Рязани, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 марта в пресс-службе регионального УМВД.
Оперативники уголовного розыска обнаружили старинное оружие в импровизированном тайнике под кроватью в квартире подозреваемого. Эксперты-криминалисты установили, револьвер образца 1895 года калибра 7,62 мм пригоден для производства выстрела.
По предварительным данным, молодой человек нашёл оружие во время незаконных раскопок, немного отреставрировал револьвер и собирался сбыть его коллекционерам.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.