Москва, 5 марта, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Сейчас ситуация в экономике России экстраординарная, и она требует экстраординарных мер. Об этом сегодня, 5 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальное интернет-представительство президента России Дмитрий Песков

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Но, по его словам, планы верстаются. Оперативно работает правительственный штаб во главе премьер-министром. Идут регулярные, ежедневные консультации с президентом РФ.

«Несмотря на всю сложность, на смену нынешней ситуации придёт время бурного экономического роста России», — выразил надежду Песков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, российская экономика испытывает серьёзные удары от новых санкций, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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