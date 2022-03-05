Чебоксары, , 13:21 — REGNUM В Чувашии снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом и подтверждены новые летальные исходы. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По сведениям на 5 марта, с начала пандемии лабораторно подтверждено 74 163 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Количество вылечившихся достигло 53 599 человек. Таким образом, в настоящее время доля выздоровевших составляет порядка 72,3%.

Согласно представленной информации, за сутки, 4 марта, в Чувашии выявлены 163 носителя коронавируса, что на 13 меньше, чем было подтверждено 3 марта (176 случаев заражения). Кроме того, 4 марта выписаны 102 пациента, а госпитализированы в ковидные стационары 122 больных.

Количество жертв пандемии продолжает расти. За последние сутки скончались восемь пациентов с коронавирусом, всего от ковида умерли 4447 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии прививку от ковида сделали 670 650 жителей, в том числе завершили вакцинацию 644 420 человек. Коллективный иммунитет оценивается на уровне 46,9%.

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