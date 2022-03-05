София, , 13:18 — REGNUM На одном из крупнейших стратегических хранилищ Болгарии в районе Горна-Оряховице (северная часть страны) зафиксировано хищение большой партии топлива. Об этом 5 марта сообщает софийская газета «Факты».

Полиция Болгарии (сс)apoltix

По некоторым данным, бензин, керосин и смазочные материалы были украдены в период с середины февраля по начало марта нынешнего года. Общие объемы похищенных ГСМ не разглашаются, однако, по словам экспертов, речь идет о «масштабной операции злоумышленников».

Ведется следствие. В настоящее время правоохранители отказываются от каких-либо комментариев по этому поводу.

Хранилище в Горна-Оряховице принадлежит Государственному резерву Болгарии. На его складах хранятся десятки тысяч наименований так называемого «экстренного запаса» страны.