Кызыл, , 13:18 — REGNUM Спасатели в Туве переведены в режим повышенной готовности в период праздничных дней. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Спасатели. Тува ГУ МЧС по Туве

«Основные усилия будут сосредоточены на оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации, происшествия и пожары. Для этого уточнены боевые и пожарные расчеты, состав дежурных сил, порядок оповещения и сбора личного состава», — отметили в ведомстве.

Сотрудники управления также проверят технику и средства связи оперативной группы к работе в районах возможных чрезвычайных ситуаций.