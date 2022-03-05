Чита, 5 марта, 2022, 13:49 — ИА Регнум. В столице Забайкальского края благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2022 году отремонтируют дороги, ведущие к больницам и поликлиникам. Удобства ощутят тысячи пациентов — именно столько ежедневно обращаются за медицинской помощью. Подробности сообщает пресс-служба краевого правительства.

Kprf-chita.ru Празднование в Чите

В Чите преображение ждет главную «медицинскую» улицу — в честь советского хирурга, заслуженного врача РСФСР и почетного гражданина Читы Василия Аркадьевича Коханского. На ней расположены сразу несколько организаций здравоохранения — клинический медицинский центр, самое крупное лечебное учреждение Забайкалья — клиническая больница и консультативная поликлиника, два перинатальных центра, главное бюро медико-социальной экспертизы и коммерческая клиника.

С обеих сторон улицы, общая протяженность которой — чуть более километра, также находятся краевой госпиталь ветеранов войн и детская клиническая больница №2. Кроме того, в этом году на Коханского начнется строительство еще одной детской клинической больницы.

Дорожные работы выполнят на примыкающей к Коханского улице Красноармейской, по которой можно доехать до городской поликлиники №1. Также в Чите отремонтируют улицу Ленинградскую, вдоль которой расположены городская поликлиника №4, краевой центр гигиены и эпидемиологии, подразделения клиники Читинской государственной медицинской академии, станция переливания крови.

На этой же улице находятся Читинская центральная районная больница и Забайкальский краевой онкологический диспансер. На улице Баргузинской, где дорожные работы развернутся в том числе возле улицы Ленина, расположена одна из старейших в регионе больниц — городская клиническая №1. Этому учреждению через два года исполнится 130 лет.

В 2022 году завершится и двухлетний капитальный ремонт улицы Горького, которая выводит на краевую детскую больницу по улице Новобульварной, а на самой Горького находится 321 Окружной военный клинический госпиталь. Его основали в 1851 году по велению императора Николая I.

Всего в новом дорожном сезоне в столице Забайкалья ремонт проведут на 14 участках дорог.

«Задача дорожников — обеспечить комфортный, безопасный, а главное быстрый подъезд к медучреждениям, так как от скорости оказания помощи зачастую зависят жизни людей. Участки, рядом с которыми расположены учреждения первичного звена здравоохранения, в приоритете. За первые три года реализации нацпроекта к нормативу приведены 1200 таких дорог. И в этом году работа в этом направлении также будет продолжена», — отметил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

Напомним, в особом приоритете нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» является строительство и реконструкция дорог к медицинским учреждениям. В частности, в 2021 году было отремонтировано около 423 участков трасс и магистралей к поликлиникам, больницам, медицинским центрам общей протяженностью порядка 1100 км.

В 2022 году в ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 84 регионах России к нормативу приведут более 600 участков улиц и трасс, ведущих к медицинским учреждениям. Их общая протяженность составит более 2,6 тыс. км.