Москва, 5 марта, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Россия вынуждена соответствующе реагировать на «экономический бандитизм» недружественных государств. Об этом 5 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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"На фоне экономического бандитизма, который происходит на большей части земного шара, должна быть соответствующая реакция на этот экономический бандитизм», — заявил Песков.