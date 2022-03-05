Россия будет бороться с «экономическим бандитизмом» Запада — Песков
Москва, 5 марта, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Россия вынуждена соответствующе реагировать на «экономический бандитизм» недружественных государств. Об этом 5 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
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"На фоне экономического бандитизма, который происходит на большей части земного шара, должна быть соответствующая реакция на этот экономический бандитизм», — заявил Песков.