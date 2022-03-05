Москва, , 13:17 — REGNUM После кратковременного и символического отката от новых максимумов нефть марки Brent возобновила подъем на торгах 4 марта, вернувшись в район отметки 119 долларов за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Нефтепровод Transneft.ru

«По итогам недели фьючерсы подорожали почти на $25, что является самым мощным приростом в истории. Черное золото продолжает передвигать максимумы, а на попытках снижения встречает новые покупки, что предвещает дальнейший подъем котировок.

На предстоящей неделе Brent может подняться к свежим пикам уже за пределами уровня $120 с подачи спекуляций на тему возможного введения эмбарго на экспорт российской нефти.

По крайней мере, в Вашингтоне серьезно заговорили об отказе от нефти из РФ и даже занялись соответствующим законопроектом.

Стремление США отказаться от поставок российской нефти может ускорить заключение ядерной сделки с Ираном. В этом случае до конца года на мировой рынок придет свыше 1 млн баррелей.

Впрочем, пока трейдеры продолжают скупать фьючерсы, опасаясь дефицита, тем более что страны ОПЕК+ по-прежнему существенно отстают от собственных квот по наращиванию добычи.

При этом подорожанию Brent не препятствует и сильный доллар, который в пятницу обновил максимумы мая 2020 года по индексу USD и уже вплотную подошел к отметке 100,00.

Перспективы дальнейшего роста цен сохраняются, учитывая продолжающуюся военную спецоперацию России в Украине.

На предстоящей неделе можно ожидать пробоя отметки $120 со следующей целью на $123. В случае отката, в том числе технического, в фокусе внимания будет отметка $110», — считает эксперт.

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