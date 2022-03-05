Саранск, , 13:16 — REGNUM За сутки в инфекционные стационары Мордовии госпитализировали 65 пациентов. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба. Накануне в регионе с симптомами COVID-19 в больницы попали 99 человек.

Коронавирус Павел Соболев © ИА REGNUM

В настоящее время в ковид-стационарах республики лечение получают 1232 пациента с подтвержденным коронавирусом и внебольничной пневмонией, а также больные, не получившие его подтверждения. Состояние 5083 человек медицинские работники контролируют в амбулаторных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 710 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 52 488 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Всего в регионе подтвердили 61 134 случая заражения коронавирусом, из них 284 — за минувшие сутки.