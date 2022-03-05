Кострома, 5 марта, 2022, 13:39 — ИА Регнум. В Костроме определили подрядчиков, которые займутся ремонтом дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом со ссылкой на сайт госзакупок сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В 2022 году мэрия рассчитывает привести в порядок как минимум 15 участков улиц общей протяженностью более 13 километров на сумму в 625 млн рублей. Их список уже утверждён.

Приведением в порядок большей части дорог займётся компания «Дормострой», она выиграла конкурс на 11 объектов. Компания является правопреемником одноименного акционерного общества из Иваново и регулярно выигрывает крупные госконтракты в Костромской области и соседних регионах. Остальные 4 объекта за 131 млн рублей взяла ивановская «Независимая строительная компания». Завершить все работы подрядчики должны в срок до 1 октября 2022 года.

Отметим, что эти же компании выиграли конкурсы на благоустройство 22 дворов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на 2022 год. Работами по 17 территориям многоквартирных домов займётся «Дормострой», 5 дворов приведёт в порядок «НСК».