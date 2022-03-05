Москва, 5 марта, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Попытки Запада изолировать Россию экономически не смогут достичь цели. Об этом 5 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Дмитрий Песков

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«Во-первых, с США сохраняются определенные каналы диалога. Безусловно, есть отказ от отношений, свёртывание экономических отношений, введение ограничительных мер в экономике со стороны целого ряда государств. Европейские страны, Соединённые Штаты, Канада, Япония, ряд других стран. Но это не означает изоляции России. Мир слишком большой, чтобы Европа и Америка могли изолировать какую-то страну, тем более такую большую как Россия», — заявил Песков.

По его словам, в мире гораздо больше стран, которые более разумно относятся к динамике развития международных отношений, чем Запад.

«Поэтому мы предпочитаем не говорить и убеждены, что не должны говорить об изоляции. Надеемся, что рано или поздно наша позиция будет осознана теми странами — странами ЕС, НАТО, — которые сейчас занимают чрезмерно эмоциональную позицию и отказываются понимать многие очевидные вещи», — указал он.