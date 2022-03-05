Ракитянский район, Белгородская область, 5 марта 2022, 13:17 — REGNUM Восстановлено газоснабжение жилых домов в одном из сёл Ракитянского района Белгородской области, нарушенное ночью 5 марта. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава муниципалитета Анатолий Климов.
Руководитель района прояснил ночное происшествие — в селе Лаптевка водитель нарушил правила перевозки крупногабаритных грузов и механически повредил газопровод на одной из улиц.
Как сообщало ИА REGNUM, об аварии первым рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
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