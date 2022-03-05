Ракитянский район, Белгородская область, 5 марта, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Восстановлено газоснабжение жилых домов в одном из сёл Ракитянского района Белгородской области, нарушенное ночью 5 марта. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава муниципалитета Анатолий Климов.

Rrnews.ru Газовая труба

Руководитель района прояснил ночное происшествие — в селе Лаптевка водитель нарушил правила перевозки крупногабаритных грузов и механически повредил газопровод на одной из улиц.

«Произошло отключение нескольких десятков жилых домов. Там, где была необходимость, оперативно доставили электрические обогреватели. Выехал на место обрыва газопровода, пообщался с жителями. В данный момент ремонтные работы завершены, газоснабжение восстановлено», — пишет Анатолий Климов.

Как сообщало ИА REGNUM, об аварии первым рассказал губернатор Вячеслав Гладков.