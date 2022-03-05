Москва, 5 марта, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Совещания по ситуации в экономике проведет на будущей неделе президент России Владимир Путин. Об этом 5 марта сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Совещания планируются. Они будут, мы будем вас информировать», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, планирует ли глава Российского государства на следующей неделе совещание с правительством или другие встречи по вопросу ситуации в экономике РФ.

Также Песков отметил, что праздничные дни будут у Путина фактически рабочими, так как в данный момент «не до выходных».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что российская экономика оказалась в экстраординарных условиях, которые требуют решительных мер, в том числе и в части использования программного обеспечения.