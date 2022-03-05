Воронеж, , 13:14 — REGNUM На сутки без электричества остался микрорайон Краснолесный Воронежа 4 марта из-за обрушившегося на регион циклона «Эльза».

Снегопад Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщили местные жители, электричество отключилось вечером 4 марта, затем свет ненадолго дали, но затем снова отключили.

«Когда дадут свет — неизвестно. Обещали вернуть к 23:00. У нас из-за этого нет дома горячей воды, потому что водонагреватель включить нельзя, — рассказала «Вести-Воронеж» одна из жительниц Краснолесного.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным энергетиков, от циклона «Эльза» пострадали девять районов Воронежской области, сейчас там работают аварийные бригады. В Воронеже из-за сильного снега и большой массы налипшего мокрого снега упали десятки деревьев.