Кишинёв, , 13:12 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду провела телефонные переговоры с премьер-министрами Дании и Бельгии Метте Фредериксеном и Александром де Кроо. Об этом сообщает пресс-служба главы молдавского государства.

Президент Молдавии Майя Санду President.gov.ua

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По данным пресс-службы, стороны обсудили ситуацию на Украине после начала там спецоперации по защите Донбасса, а также то, что Молдавии приходится принимать значительную часть беженцев из этой страны.

Сообщается, что Санду призвала Евросоюз помочь Молдавии содержать беженцев. Фредериксен и Кроо пообещали «безотлагательно» найти способы снизить возникшую нагрузку на экономику республики.

Стоит отметить, что после начала на Украине спецоперации по защите Донбасса в Молдавию хлынул большой поток беженцев. По данным, на 4 марта, в республику въехали более 112 тыс. украинских граждан, из которых остались в стране около 64 тыс.

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