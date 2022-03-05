Ош, Киргизия, , 13:11 — REGNUM Генеральная прокуратура Киргизии задержала заместителя директора ТЭЦ города Кызыл-Кии в рамках уголовного дела о махинациях руководства энергетической компании «Ошэлектро». Об этом сообщили в надзорном ведомстве 4 марта.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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По версии следствия, задержанный в период работы в должности начальника Ноокатского РЭС был замешан в коррупционной схеме, в результате которой энергетики незаконно списали 134,4 млн сомов (149,3 млн рублей) долгов за электроэнергию.

Напомним, что ранее был арестован еще один фигурант этого уголовного дела — бывший директор «Ошэлектро», которого подозревают в коррупции в особо крупном размере. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 12 лет с конфискацией имущества.

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