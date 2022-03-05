Бишкек, , 13:08 — REGNUM В январе — феврале 2022 года налоговая служба Киргизии получила 26 млрд 85 млн сомов (28 млрд 983 млн рублей по текущему курсу) налогов и платежей, перевыполнив план на 987 млн сомов (1 млрд 97 млн рублей) или на 3,9%. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Налоги DonkeyHotey

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года налогов удалось собрать больше на 11 млрд 890 млн сомов (13 млрд 211 млн рублей) или на 83,8%.

Также стало известно о том, что за первые два месяца текущего года киргизские налоговики собрали 6 млрд 671 млн сомов (7 млрд 412 млн рублей) страховых взносов, перевыполнив план на 371 млн сомов (412 млн рублей) или на 5,9%.

Это больше показателя января — февраля 2021 года на 1 млрд 74 млн сомов (1 млрд 193 млн рублей) или на 19,2%.

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