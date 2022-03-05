Москва, 5 марта, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В Кремле постараются приложить усилия для того, чтобы президент России чаще появлялся на телевидении. Об этом 5 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы обязательно постараемся больше показывать, но дело в том, что всё-таки Путин не актёр, он президентом работает и не любит, когда ему мешают, когда он ведёт важные международные переговоры по телефону. Тем более в такой час», — заявил Песков.