Луганск, , 13:05 — REGNUM Киевские боевики обстреляли из 120-мм минометов поселок городского типа Донецкий в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 5 марта сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ. Миномет Gov.ua

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Отмечается, что в 12:25 мск Вооруженные силы Украины выпустили по населенному пункту 15 мин. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские боевики обстреляли днем 5 марта населенные пункты Березовское и Золотое-5 на территории Луганской Народной республики (ЛНР).